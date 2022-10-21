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Премьер Италии предрек «победу Путина» в случае разногласий внутри ЕС

Премьер Италии Драги предупредил, что разногласия ЕС станут победой для Путина
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Фото: Global Look Press/LaPresse/Roberto Monaldo
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Разногласия внутри Евросоюза (ЕС) в условиях рецессии станут победой для президента России Владимира Путина в политическом и экономическом состязании с Европой. Об этом заявил уходящий премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает агентство Bloomberg 20 октября.

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Источники агенства, которые ознакомлены с выступлением Драги, заявили, что в своей речи премьер-министр призвал ЕС по-настоящему объединиться, иначе разлад в Европе приведет к «победе Путина».

Драги также добавил, что экономика блока находится в состоянии рецессии, которая отмечается фрагментацией рынка и негативно влияет на «единство ЕС».

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов 19 октября рассказал «Известиям», что до сих пор остаются отрасли и сектора, которые стабильно исключаются из санкционных итоговых документов ЕС. Это, считает Вавилов, говорит о несогласованности решений европейских стран о поддержке Украины и о здравом разуме некоторых государств, которые пытаются защитить свою экономику.

В начале августа таблоид Daily Express также написал, что Евросоюзу грозит распад из-за разногласий с Венгрией и Польшей, которые расценивают желание ЕС финансово наказывать страны, не соблюдающие европейские ценности, как попытку навязать им либеральные убеждения.

Еще в начале июля член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что страны Евросоюза постоянно повторяют то, что они едины, однако в объединении уже чувствуется напряжение. По его мнению, спустя время ЕС лишиться влияния на мировой арене.

В конце июня Bloomberg также сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа.

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