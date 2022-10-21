Метеостанции зафиксировали первый снег в Подмосковье

В Московской области впервые этой осенью был зафиксирован снег. Об этом 21 октября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первый снег на севере и северо-западе Подмосковья, в Шаховской на границе Тверской и Московской областей. Метеостанции Клин и Волоколамск официально зафиксировали снег в ночные часы», — написал он в своем Telegram-канале. Там он также опубликовал соответствующие фото.

Ночью также были зафиксированы первые заморозки. По словам специалиста, в Электростали температура упала до –1,4 градуса, в Можайске — до –1,1 градуса, в Волоколамске — до –0,2 градуса, в Егорьевске — до –0,9 градуса, в Луховицах — до –0,8 градуса.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что 21 октября в Москве будет облачно с прояснениями, а также будет местами небольшой умеренный дождь. Днем в столице температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью похолодает до +2…+4. Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

18 октября метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям. Он добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться и колебаться в пределах +3…+5 градусов.

Согласно прогнозам, пятница, 21 октября, станет одним из самых холодных дней недели, а выходные — самыми теплыми.