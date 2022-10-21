В Индонезии выразили готовность организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20

Индонезия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, если российский лидер решит лично участвовать в саммите «Группы двадцати» (G20). Об этом «РИА Новости» 21 октября рассказал посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

По словам Тавареса, Индонезия ранее уже организовывала подобные встречи и была бы рада сделать это вновь. В качестве примера он привел неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи в Джакарте во время конфликта в Камбодже.

«Они начали с коктейлей, но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров. — Ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений», — сказал дипломат.

В этот день он также заявил, что Индонезия не стала бы отказываться от приглашения Путина на саммит G20, даже если бы другие страны стали оказывать давление.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский будут участвовать в саммите.

19 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла сообщения о том, что президент США Джо Байден будет избегать встречи с Путиным на саммите G20. Об этом ранее в этот день сообщала Politico.

Ранее, 14 октября, Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с Байденом. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите G20, сообщив, что этот вопрос пока не решен.

До этого, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.