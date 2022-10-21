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В Херсонской области сообщили об отражении атак ВСУ по линии обороны

Очевидец рассказал подробности обстрела ВСУ переправы в Херсоне

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