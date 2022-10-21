Сотрудник РАН Гудев высказался о намерении США изменить политику в Арктике

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев прокомментировал недавнее заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле на недавнем онлайн-брифинге, который заявил, что США намерены «улучшить свою игру в Арктике», в том числе создать пост посла.

На данный момент неизвестно, кого именно планируется назначить на пост посла по особым поручениям, однако в своем выступлении Шолле уже посетовал, что у западных стран в регионе нет оборонной стратегии. По его словам, такую стратегию необходимо создать. Кроме того, США возлагают большие надежды на Швецию и Финляндию, которые намерены присоединиться к НАТО.

Эксперт, комментируя намерения Вашингтона, отметил, что в Арктике в данный момент один лидер, и это Россия. На втором месте находится Канада, хотя у этой страны меньше площади и она уступает России в показателях протяженности. При этом Гудев добавил, что у стран в регионе есть общие задачи, которые нужно выполнять, несмотря на существующий сейчас на Западе тренд — не сотрудничать с Россией.

«Решать глобальные проблемы сложно: всё, что сейчас предлагает Москва, отвергается. На Западе считается, что это предлагает враг. Но есть общие задачи, которые нужно выполнять: научное сотрудничество, вопросы обеспечения морской среды, биоразнообразия, проблемы, связанные с водными биологическими ресурсами», — рассказал Гудев.

При этом эксперт уверен, что географический фактор — самый важный, протяженность береговой линии решает абсолютно всё. Большая часть ресурсов находится в зоне российского суверенитета и юрисдикции.

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Не тает лед: США затеяли новое противостояние с Россией в Арктике