В Херсонской области сообщили об отражении атак ВСУ по линии обороны
Обстановка на линии обороны в Херсонской области остается без изменений. Последние попытки наступления украинских военных отражены, заявил 21 октября заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.
«Пока мы не видим резких изменений на участке фронта. Если говорить объективно, то сейчас все попытки прорвать линию обороны не увенчались успехом для нацистов», — рассказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».
По его словам, сейчас российские военные готовятся к крупному наступлению со стороны украинских военных, которое может начаться на херсонском направлении уже в ближайшие дни.
Ранее 21 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал «Известиям», что Херсонская область сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков, но паники среди населения нет, помогают волонтеры и сотрудники ОВД. Так Аксенов прокомментировал свою поездку в регион.
Накануне вечером украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В результате атаки погибли четыре человека, еще 10 получили травмы.
Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также сообщил, что при обстреле переправы украинские боевики использовали осколочные ракеты. Он отметил, что среди пострадавших есть дети и журналисты. Раненые находятся в местной областной больнице.
До этого, 19 октября, Стремоусов допустил, что в ближайшее время украинские войска могут усилить наступление в регионе. Он пообещал, что город не будет сдан. В тот же день власти Херсонской области предупредили жителей региона об опасности обстрелов и сообщили, что с 7:00 для желающих покинуть город организованы автобусы от речного порта на левый берег Днепра.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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