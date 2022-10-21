Реклама
Прямой эфир
Туризм
Посол Индонезии допустил возобновление прямых рейсов из Москвы на Бали
Происшествия
В Ногинске загорелся склад на площади почти 5 тыс. кв. м
Мир
Индонезия обсудит с Россией внедрение платежной системы «Мир»
Мир
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Происшествия
Среди погибших при обстреле переправы в Херсоне были сотрудники телеканала «Таврия»
Общество
Метеостанции зафиксировали первый снег в Подмосковье
Мир
В Индонезии выразили готовность организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20
Общество
В ДНР заявили о более 230 находящихся в украинском плену военнослужащих
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Запорожье и воздушной тревоге в областях
Экономика
Орбан заявил о нераспространении потолка цен на газ на Венгрию
Мир
Сотрудник РАН Гудев высказался о намерении США изменить политику в Арктике
Армия
В Херсонской области сообщили об отражении атак ВСУ по линии обороны
Сюжет:

В Херсонской области сообщили об отражении атак ВСУ по линии обороны

Стремоусов: все атаки украинских военных на линии обороны в Херсонской области отражены
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстановка на линии обороны в Херсонской области остается без изменений. Последние попытки наступления украинских военных отражены, заявил 21 октября заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

Войти в положение: в России ввели четыре уровня реагирования на угрозы
Что ждет новые регионы и как изменится жизнь граждан в остальной части страны

«Пока мы не видим резких изменений на участке фронта. Если говорить объективно, то сейчас все попытки прорвать линию обороны не увенчались успехом для нацистов», — рассказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, сейчас российские военные готовятся к крупному наступлению со стороны украинских военных, которое может начаться на херсонском направлении уже в ближайшие дни.

Ранее 21 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал «Известиям», что Херсонская область сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков, но паники среди населения нет, помогают волонтеры и сотрудники ОВД. Так Аксенов прокомментировал свою поездку в регион.

Накануне вечером украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. В результате атаки погибли четыре человека, еще 10 получили травмы.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также сообщил, что при обстреле переправы украинские боевики использовали осколочные ракеты. Он отметил, что среди пострадавших есть дети и журналисты. Раненые находятся в местной областной больнице.

До этого, 19 октября, Стремоусов допустил, что в ближайшее время украинские войска могут усилить наступление в регионе. Он пообещал, что город не будет сдан. В тот же день власти Херсонской области предупредили жителей региона об опасности обстрелов и сообщили, что с 7:00 для желающих покинуть город организованы автобусы от речного порта на левый берег Днепра.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022