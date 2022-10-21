Теннисистка Касаткина прошла отбор на Итоговый турнир WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла отбор на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 21 сентября сообщил «Спорт-Экспресс».
Это произошло после поражения американки Мэдисон Кис от белоруски Виктории Азаренко в 1/8 финала турнира в Гвадалахаре. Таким образом, Кис потеряла математические шансы обойти Касаткину в отборочном рейтинге.
Касаткина станет первой россиянкой, которая сыграет на Итоговом турнире WTA, с тех пор как в 2016 году на него отобралась Светлана Кузнецова.
Кроме нее сохраняет шанс войти в число восьми участниц Вероника Кудерметова. Для этого в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре ей необходимо обыграть гречанку Марию Саккари, которая также претендует на финальную путевку.
На Итоговый турнир WTA, который пройдет в американском Форт-Норте с 31 октября по 7 ноября, уже отобрались полячка Ига Свёнтек, туниска Унс Джабир, американки Джессика Пегула и Коко Гауфф, француженка Каролин Гарсия и белоруска Арина Соболенко.
16 октября российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир в Испании. Вместе с еще одним россиянином Даниилом Медведевым он претендует на участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).