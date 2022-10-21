В Китае назвали причины провала Лиз Трасс на посту премьер-министра Британии

Экономическая политика Британии, которая вызвала финансовый и политический кризис, привела к отставке Лиз Трасс с должности премьер-министра королевства. Об этом сообщили китайские эксперты газете Global Times в четверг, 20 октября.

Директор Департамента европейских исследований китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил, что отставка Трасс также говорит о том, что в Великобритании есть серьезные институциональные проблемы.

По словам директора института международных отношений китайского университета Жэньминь Вана Ивэя, старая западная демократия не может решить новые экономические проблемы

«Этот драматический поворот в ее политической жизни можно рассматривать как образец неудач западной политики, когда англо-саксонская модель не может вести мир, поскольку многолетняя практика западной демократии не может решить возникающие новые проблемы», — подчеркнул Ивэй.

Лиз Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. Выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказались 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.