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Пленный боевик рассказал о мнении Запада об украинской армии

Военнопленный ВСУ Катранич: Запад считает Украину неспособной управлять собственной армией
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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На Западе не считали украинских военных способными управлять войсками. Об этом 21 октября рассказал пленный старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.

«Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам», — цитирует его «РИА Новости».

«Сейчас они тупо разбивают город. Поскорее бы их отогнали!»
О чем корреспондентам «Известий» рассказали жители Кременной, на которую направлен главный удар ВФУ

В связи с этим, по его словам, командование возлагалось на иностранных генералов.

17 октября пленный разведчик Вооруженных сил Украины Виктор Бережной рассказал о десятках иностранных наемниках, которые принимали участие в боях на сватовском направлении в Харьковской области. Среди них были лейтенанты, полковники и другие офицеры. Если бы их не было, то украинские войска распались бы, подчеркнул пленный.

Ранее, 29 сентября, Минобороны России сообщило об уничтожении порядка 80 иностранных боевиков в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики.

До этого, 20 сентября, стало известно о гибели итальянца Бенджамина Джорджо Галли, воевавшего в составе так называемого «Международного легиона». На территорию Украины, где он находился с весны, будущий участник боевых действий перебрался из Нидерландов через Польшу.

8 августа бывшие военнослужащие Вооруженных сил США, которые ранее добровольно приехали на Украину в качестве наемников, рассказали в интервью французскому телеканалу TV5Monde о мародерстве и тотальной коррупции в украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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