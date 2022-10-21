Депутат Поллард призвал избегать эскалации с РФ после инцидента с Су-27
Великобритании следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил (ВВС). Об этом 20 октября заявил член парламента от Лейбористской партии Люк Поллард.
«Этот инцидент также служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации и просчетов при поддержке Великобританией Украины», — цитирует Полларда газета The Sun.
Ранее в этот день министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с невооруженным британским военным самолетом во время планового патрулирования над Черным морем 29 сентября.
«29 сентября невооруженный самолет RAF RC-135 Rivet Joint, выполнявший обычное патрулирование над Черным морем, столкнулся с двумя вооруженными российскими истребителями Су-27. Нет ничего удивительного в сопровождении патрулирующих самолетов, но во время этого взаимодействия выяснилось, что один из Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от самолета Королевских ВВС за пределами видимости», — сказал Уоллес.
По его словам, британское патрулирование над Черным морем было первоначально приостановлено, но теперь возобновлено и сопровождается истребителями.
Ранее, в сентябре, сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен в небе над приграничной территорией России, недалеко от Калининградской области.
Сервис Flightradar в августе зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. Boeing RC-135W, по информации портала, сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста, после чего улетел обратно.
Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.