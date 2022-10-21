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Депутат Поллард призвал избегать эскалации с РФ после инцидента с Су-27

Sun: депутат Поллард призвал избегать эскалации после запуска Су-27 ракеты у ВВС Британии
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Балтийского флота
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Великобритании следует избегать эскалации напряжения с Россией после запуска истребителем Су-27 ракеты вблизи военно-воздушных сил (ВВС). Об этом 20 октября заявил член парламента от Лейбористской партии Люк Поллард.

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«Этот инцидент также служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации и просчетов при поддержке Великобританией Украины», — цитирует Полларда газета The Sun.

Ранее в этот день министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с невооруженным британским военным самолетом во время планового патрулирования над Черным морем 29 сентября.

«29 сентября невооруженный самолет RAF RC-135 Rivet Joint, выполнявший обычное патрулирование над Черным морем, столкнулся с двумя вооруженными российскими истребителями Су-27. Нет ничего удивительного в сопровождении патрулирующих самолетов, но во время этого взаимодействия выяснилось, что один из Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от самолета Королевских ВВС за пределами видимости», — сказал Уоллес.

По его словам, британское патрулирование над Черным морем было первоначально приостановлено, но теперь возобновлено и сопровождается истребителями.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135W был замечен в небе над приграничной территорией России, недалеко от Калининградской области.

Сервис Flightradar в августе зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря в районе Крымского моста. Boeing RC-135W, по информации портала, сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста, после чего улетел обратно.

Минобороны РФ неоднократно указывало на высокую активность иностранных военных самолетов-разведчиков у российских границ.

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