Практически всё сотрудничество России с Евросоюзом (ЕС) сегодня заморожено. Для нормализации ситуации страны ЕС должны изменить свой подход к России, но этого не происходит. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора.

«На сегодняшний день практически всё сотрудничество с Евросоюзом заморожено. Заморожено оно ЕС, а не нами. Мы не закрывали ни одной двери, не опускали ни одного шлагбаума. Все меры, которые вводила Россия, были ответными и при полном понимании, что при изменении Евросоюзом своей позиции мы также пойдем на их пересмотр. Но для этого Евросоюз должен изменить свой подход к России. К сожалению, этого не происходит», — считает он.

Более того, бывший постпред РФ при ЕС подчеркнул, что руководство Евросоюза идет на поводу у Вашингтона и Киева, «втянувшись в кампанию поддержки его режима» и минимизируя возможности возобновления взаимодействия с Россией.



«Но когда в ЕС дозреют до осознания необходимости пересмотра своей позиции, они будут знать, где нас найти», — заключил Чижов.

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