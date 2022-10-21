Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутат Поллард призвал избегать эскалации с РФ после инцидента с Су-27
Мир
Орбан назвал Венгрию не одинокой в протесте против потолка цен на газ страной
Мир
Новый посол Украины в ФРГ обеспокоил немцев не меньше предшественника Мельника
Авто
Россия и Белоруссия совместно создадут беспилотный тягач
Общество
Чижов не рассчитывает на «здравый смысл» при рассмотрении дел об аресте пяти россиян
Мир
Первый зампред комитета СФ по обороне пояснил особенности новых режимов в России
Мир
WP узнала о плане Маска уволить сотрудников Twitter
Общество
Из Сирии вернулись 38 российских детей при содействии омбудсмена Львовой-Беловой
Армия
Ударные вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт украинских боевиков
Политика
Экс-постпред РФ при ЕС заявил о необходимости сохранения российского присутствия в Европе
Мир
Выгнавший украинок ресторатор назвал США опасностью для мира
Мир
США заявили о подозрении Артема Усса в контрабанде нефти из Венесуэлы

Экс-постпред РФ при ЕС рассказал о сотрудничестве России с Европой

0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Практически всё сотрудничество России с Евросоюзом (ЕС) сегодня заморожено. Для нормализации ситуации страны ЕС должны изменить свой подход к России, но этого не происходит. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора.

Дипломатная работа: почему Россия не будет разрывать отношения с Евросоюзом
И как они будут строиться на фоне заявления Сергея Лаврова о бессмысленности сохранения нашего представительства на Западе

«На сегодняшний день практически всё сотрудничество с Евросоюзом заморожено. Заморожено оно ЕС, а не нами. Мы не закрывали ни одной двери, не опускали ни одного шлагбаума. Все меры, которые вводила Россия, были ответными и при полном понимании, что при изменении Евросоюзом своей позиции мы также пойдем на их пересмотр. Но для этого Евросоюз должен изменить свой подход к России. К сожалению, этого не происходит», — считает он.

Более того, бывший постпред РФ при ЕС подчеркнул, что руководство Евросоюза идет на поводу у Вашингтона и Киева, «втянувшись в кампанию поддержки его режима» и минимизируя возможности возобновления взаимодействия с Россией.

«Но когда в ЕС дозреют до осознания необходимости пересмотра своей позиции, они будут знать, где нас найти», — заключил Чижов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Евросоюз все-таки не готов к полному разрыву контактов с Россией

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022