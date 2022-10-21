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Экс-постпред РФ при ЕС заявил о необходимости сохранения российского присутствия в Европе

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Сохранение присутствия России в Евросоюзе необходимо, европейские страны не готовы к полному разрыву контактов с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора.

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«Я убежден, что сохранение нашего присутствия в Евросоюзе необходимо. Я его покинул, и ныне постпредством руководит мой заместитель — временный поверенный России при ЕС Кирилл Логвинов. Я не знаю, когда будет назначен новый постпред. Видимо, это займет время. Но рано или поздно это произойдет — при всех издержках нынешней ситуации, при всех трудностях, с которыми сталкиваются оставшиеся в Брюсселе коллеги, а я вам честно скажу, что работать там в последнее время было очень непросто», — считает он.

Так, дипломатам приходилось работать в условиях откровенной русофобии и различных ограничений вплоть до прекращения межбанковских контактов.

«Однако при всем этом я могу сказать, что те сигналы, которые в последний период моей работы в Брюсселе исходили оттуда, говорят о том, что Евросоюз всё-таки не готов к полному разрыву контактов с Россией. Более того, не так давно в Москву прибыл новый представитель Евросоюза», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Евросоюз всё-таки не готов к полному разрыву контактов с Россией

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