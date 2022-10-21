Первый зампред комитета СФ по обороне пояснил особенности новых режимов в России

Отселение жителей новых территорий, в которых введено военное положение, не означает их вывоз в другие регионы. Власти могут ограничиться их переселением в более отдаленные районы своих же субъектов. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора.

«Речь идет об отселении, а отселение не обязательно предполагает переселение в другие регионы. Оно может быть и в рамках одного региона. Скажем, от линии соприкосновения с противником на более безопасное расстояние. Так что это достаточно гибкая формула. Это может быть добровольный процесс, а может быть и организованный», — сказал он.

При этом сейчас речь не идет о «миллионах» переселенцев: значительная часть населения новых субъектов покинула эти территории еще задолго до их вступления в состав РФ.

По словам Владимира Чижова, в остальных субъектах, на которые также распространены различного рода уровни реагирования, такие меры могут предпринимать главы регионов, исходя из конкретных обстоятельств. Кроме того, на их усмотрение также приходится ограничение или полная отмена массовых мероприятий, подчеркнул он.

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