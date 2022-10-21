Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд
Конгресс США может до конца года одобрить пакет помощи Украине на $50 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC. Парламентарии рассуждают над вариантом на фоне грядущих промежуточных выборов, передает телеканал «Известия». Есть опасения, что новый состав займёт в январе более сдержанную позицию в отношении поддержки Киева. Законодатели рассчитывают выделить Украине миллиарды долларов до конца года.
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