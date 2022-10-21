Расчеты «Тор» уничтожили беспилотники украинских боевиков

Сверхскоростной управляемый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» несколькими выстрелами уничтожил беспилотники украинских боевиков, которые пытались выведать позиции российских войск в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал кадры работы ракет в пятницу, 21 октября.

«Были уничтожены порядка 15 беспилотников. В том числе БПЛА «Валькирия» и «Фурия». Средства разведки передают нам координаты, мы берем на сопровождение и уничтожаем цель», — рассказал начальник расчета с позывным «Знаток».

За всем полетом в режиме реального времени военные следят на мониторах. Так, если появляется яркая вспышка — значит, цель уничтожена, что подтверждают камеры тепловизора.

Отмечается, что для «Тора» не важен ни размер, ни скорость вражеской цели: ракета, самолет или беспилотник — считаные секунды, и любую из этих угроз ликвидируют.

«Тор» является единственным комплексом в своем роде во всем мире, способным стрелять даже во время движения и одновременно по четырем целям. Он также может уничтожить противника, который летит на малой высоте.

ЗРК в состоянии следить примерно на 30 км дальше себя, а небо находится полностью под его контролем круглосуточно.

18 октября Минобороны РФ показывало кадры работы ЗРК «Тор». Комплексы противовоздушной обороны круглосуточно предотвращают нападения воздушных объектов украинских боевиков. ЗРК могут поражать разные типы целей: самолеты, вертолеты, БПЛА и баллистические ракеты.

До этого, 30 сентября, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что около трети пилотируемой авиации боевиков было сбито российскими переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Игла» и «Верба». В частности, наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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