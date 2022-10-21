ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне

Украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне. Об этом 21 октября сообщил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Выпустили две полных обоймы HIMARS! Наши ПВО сбили 11 из 12 выпущенных ракет, но одна все же долетела», — написал он в Telegram.

Мирошник уточнил, что в результате обстрела три человека, включая детей, погибли, еще 10 человек получили тяжелые ранения.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев также сообщил, что при обстреле из HIMARS гражданской переправы в Херсоне вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали осколочные ракеты.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 19 октября допустил, что в ближайшее время украинские радикалы могут усилить наступление в регионе. Он рекомендовал мирному населению эвакуироваться и пообещал, что город не будет сдан.

Власти Херсонской области в тот же день предупредили жителей региона об опасности обстрелов и сообщили, что с 7:00 для желающих покинуть город организованы автобусы от речного порта на левый берег Днепра.

В Херсоне сложилась опасная для мирных жителей обстановка, затруднен подвоз продовольствия, есть проблемы с водой и электричеством. Об этом сообщил 18 октября командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

По словам генерала, попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено.

Спецоперация России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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