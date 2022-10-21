Синоптики пообещали облачную погоду с небольшим дождем в Москве 21 октября

Облачно с прояснениями, небольшой и местами умеренный дождь — такую погоду прогнозируют синоптики в Москве и области в пятницу, 21 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, ночью похолодает до +2…+4.

Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

В Московской области воздух прогреется до +3…+8 градусов в дневное время, ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин 18 октября рассказал о скорых ночных заморозках в Москве, которые придут на смену проливным дождям.

Он добавил, что с каждым днем среднесуточная температура будет опускаться и колебаться в пределах +3…+5 градусов.

Согласно прогнозам, пятница станет одним из самых холодных дней недели, а выходные — самыми теплыми.