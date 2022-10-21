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Глава Крыма рассказал о перспективах перевода школ полуострова на удаленку

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Крымские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение после введения среднего уровня реагирования на полуострове. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

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«Пока планов по переводу школ на дистант нет. Во всех образовательных учреждениях организована физическая охрана. Все они оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии, системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и так далее», — сказал он.

По его словам, учебные помещения осматриваются и опечатываются на ночное время. Кроме того, сотрудники МВД проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей, подчеркнул глава республики.

Ранее указом президента России в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе был введен средний уровень реагирования.

Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены на особый режим работы объекты транспорта, коммуникаций, энергетики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов»

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