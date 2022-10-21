Глава Крыма рассказал о перспективах перевода школ полуострова на удаленку

Крымские школы пока не планируют переводить на дистанционное обучение после введения среднего уровня реагирования на полуострове. Об этом в интервью «Известиям» 21 октября заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Пока планов по переводу школ на дистант нет. Во всех образовательных учреждениях организована физическая охрана. Все они оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии, системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и так далее», — сказал он.

По его словам, учебные помещения осматриваются и опечатываются на ночное время. Кроме того, сотрудники МВД проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей, подчеркнул глава республики.

Ранее указом президента России в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе был введен средний уровень реагирования.

Там будут усилены меры охраны общественного порядка и важных объектов, а также переведены на особый режим работы объекты транспорта, коммуникаций, энергетики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов»