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Бизнес предложил наделить прокуроров новыми полномочиями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ассоциация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась в Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд РФ. В письме представители бизнеса предлагают наделить прокуроров полномочиями согласовывать привлечение граждан в качестве обвиняемых по тяжким и особо тяжким экономическим преступлениям. Это должно сократить давление на предпринимателей, узнали «Известия».

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Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году Владимир Путин заявил о проблеме давления на предпринимателей.

В частности, глава государства подчеркнул необходимость пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу, а также для продления сроков предварительного следствия.

По статистике до суда доходит всего 20% возбуждаемых дел, остальные 80% распадаются в процессе следствия, при этом бизнесу наносится вред: ограничивается хозяйственная деятельность.

Поэтому предлагается предусмотреть дополнительную гарантию, в виде согласия прокурора — как меру защиты бизнеса, рассказал заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Только спроси: бизнес предложил расширить полномочия прокуроров

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