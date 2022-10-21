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Замгенсека НАТО Джоанэ допустил, что Россия и Европа в будущем возобновят сотрудничество

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Возобновление сотрудничества НАТО и РФ, а также ее возвращение в европейскую систему безопасности воможно, если российская сторона «решит уйти с Украины». Такое мнение выразил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, выступая на видеоконференции в Германском фонде Маршалла в четверг, 20 октября.

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«Нельзя сказать, что Россия никогда не станет снова участником европейской системы безопасности и сотрудничества. Это произойдет, когда и если она решит уйти [с Украины], играть по правилам Устава ООН, а также будет действовать как ответственный международный игрок», — сказал он.

По словам Джоанэ, Европа пересмотрит текущее состояние отношений сторон, если Россия будет соблюдать эти условия, уточняет «Газета.Ru»/

12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с РФ. Российский лидер также обратил внимание на то, что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.

24 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в случае проявления Западом желания возобновить отношения с Россией, в Москве серьезно задумаются, нужно ли это.

Россия вынуждена рассчитывать только на себя, не на тех, кто «пляшет под чужую дудку», сказал Лавров.

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