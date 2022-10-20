Конгрессмен США заявил о разрушении оборонно-промышленной базы страны

Вашингтон скрывает, что США не могут в полной мере соблюдать стандарты оборонного производства. Об этом в среду, 19 октября, заявил член палаты представителей Майкл Маккол в интервью Newsmax.

«Я думаю, что это своего рода секрет в Вашингтоне: наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — сказал он.

Самой большой угрозой для национальной безопасности США на данный момент, по словам Маккола, является вопрос продажи оружия.

Конгрессмен также отметил, что Соединенные Штаты Америки в течение трех лет не поставляют оружие Тайваню. Задержки в военной помощи есть и в отношении Украины, которой американская сторона планирует передать артиллерийские ракетные комплексы HIMARS только через несколько лет.

Он добавил, что внутренние проблемы появились из-за ослабленного военного потенциала США и трудностей, возникших во время защиты союзников за рубежом.

Financial Times 20 октября сообщала, что украинских политиков повергло в шок возможное прекращение финансирования от США. Республиканец Кевин Маккарти 19 октября заявил, что когда американцы окажутся в условиях рецессии, финансирование со стороны властей может прекратиться.

Обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс 16 октября высказал мнение, что властям Украины необходимо задуматься о скорейшем заключении мирного соглашения с РФ, так как США и НАТО не будут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) при угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Саймс добавил, что Запад совершит грубую ошибку, если будет безгранично поддерживать Украину, не стремясь найти мирное урегулирование конфликта, который «легко может выйти из-под контроля».

Власти США при этом сообщили 17 октября, что американская сторона рассчитывает передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение ближайших недель. Высокопоставленный военный чиновник Пентагона добавил, что США уже предоставили Украине различные противовоздушные системы (ПВО), включая более 1,4 тыс. переносных ЗРК Stinger.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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