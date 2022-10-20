Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы подавили минометные батареи боевиков в зоне СВО
Происшествия
Взрослые и дети погибли при обстреле переправы в Херсоне
Мир
Постпред Ульянов предрек возвращение США и Ирана к переговорам по ядерной сделке в ноябре
Мир
ВОЗ заявила о снижении числа случаев заболеваемости оспой обезьян в мире
Мир
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от безответственной ядерной риторики
Мир
Конгрессмен США заявил о разрушении оборонно-промышленной базы страны
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем от дрона ребенке
Экономика
Банки смогут выдавать электронные закладные на несколько объектов недвижимости
Мир
Премьер Израиля и глава украинского МИДа обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Роналду отказался выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом» и покинул стадион
Мир
В Белом доме заявили о возможности применения новых санкций против РФ и Ирана

Конгрессмен США заявил о разрушении оборонно-промышленной базы страны

Конгрессмен Маккол сообщил, что оборонно-промышленный комплекс США полностью разрушен
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон скрывает, что США не могут в полной мере соблюдать стандарты оборонного производства. Об этом в среду, 19 октября, заявил член палаты представителей Майкл Маккол в интервью Newsmax.

Меж двух лагерей: чего ожидать от выборов в конгресс США
Смогут ли республиканцы одержать верх и как это изменит политику Вашингтона

«Я думаю, что это своего рода секрет в Вашингтоне: наша оборонно-промышленная база разрушена. Система сломана. Мы не можем производить оружие достаточно быстро», — сказал он.

Самой большой угрозой для национальной безопасности США на данный момент, по словам Маккола, является вопрос продажи оружия.

Конгрессмен также отметил, что Соединенные Штаты Америки в течение трех лет не поставляют оружие Тайваню. Задержки в военной помощи есть и в отношении Украины, которой американская сторона планирует передать артиллерийские ракетные комплексы HIMARS только через несколько лет.

Он добавил, что внутренние проблемы появились из-за ослабленного военного потенциала США и трудностей, возникших во время защиты союзников за рубежом.

Financial Times 20 октября сообщала, что украинских политиков повергло в шок возможное прекращение финансирования от США. Республиканец Кевин Маккарти 19 октября заявил, что когда американцы окажутся в условиях рецессии, финансирование со стороны властей может прекратиться.

Обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс 16 октября высказал мнение, что властям Украины необходимо задуматься о скорейшем заключении мирного соглашения с РФ, так как США и НАТО не будут поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) при угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Саймс добавил, что Запад совершит грубую ошибку, если будет безгранично поддерживать Украину, не стремясь найти мирное урегулирование конфликта, который «легко может выйти из-под контроля».

Власти США при этом сообщили 17 октября, что американская сторона рассчитывает передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS в течение ближайших недель. Высокопоставленный военный чиновник Пентагона добавил, что США уже предоставили Украине различные противовоздушные системы (ПВО), включая более 1,4 тыс. переносных ЗРК Stinger.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022