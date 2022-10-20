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Президент РФ поручил провести диспансеризацию детей в ДНР и ЛНР

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Президент России Владимир Путин поручил до конца учебного года провести полную диспансеризацию детей от двух до 17 лет в Донецкой и Луганской народных республиках до конца учебного года. Об этом сообщил в четверг, 20 октября, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«Решение президентом принято о том, чтобы мы провели до конца этого учебного года, до мая месяца, мы должны провести полную диспансеризацию всех ребятишек от двух до 17 лет, это значит все детские сады, школы», — сказал он.

Как написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале, профосмотр будет проводиться с согласия родителей. По его словам, для ускорения диспансеризации в республику приедут 10 медицинских бригад и специализированные автомобили с медоборудованием.

Ранее, 5 октября, российский лидер поручил продумать, как организовать отдых в осенние каникулы для детей из новых присоединенных к России регионов, в которых сохраняется опасность. А также провести массовую диспансеризацию детей в детских садах и школах в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ Путин подписал 5 октября. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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