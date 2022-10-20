В США заявили о вероятной нехватке газа зимой на северо-востоке страны

Северо-восточные территории США могут столкнуться с перебоями в поставках сжиженного природного газа (СПГ) грядущей зимой. Об этом заявил 20 октября председатель Федеральной комиссии по энергетическому регулированию (FERC) Рич Глик.

«Согласно оценке, все регионы имеют адекватные ресурсы для нормальной зимы. Но важно признать регионы, которые могут столкнуться с экстремальными погодными условиями. В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой», – приводятся слова Глика в сообщении на сайте комиссии.

Регулятор также отметил, что рост спроса на природный газ, особенно для его экспорта, а также более низкие, чем обычно, запасы природного газа указывают на то, что цены будут выше прошлогодних.

В FERC уточнили, что для Новой Англии, к которой относятся такие штаты как Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт, рост цен может оказаться особенно высоким, в том числе и-за зависимости региона от поставок СПГ.

Ранее, в октябре, Европе также предрекли нехватку газа на зиму. В материалах Института проблем энергетики говорилось, что запасы газа в европейских странах могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.

Сейчас в Европу идет примерно 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток», но эти поставки отсрочат дефицит газа лишь до февраля, считают аналитики. По их мнению, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10-20 лет. Представитель Кремля добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

3 октября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа. В отчете МЭА сообщается, что исходя из проведенных расчетов европейским странам необходимо снизить потребление газа на 9–13% для того, чтобы за время отопительного сезона полностью не истратить запасы в хранилищах в случае полной остановки поставок из РФ с 1 ноября.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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