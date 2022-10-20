Зеленский ввел санкции против Тодоренко, Повалий, Лорак и Седоковой

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении проживающих на территории России певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Об этом сообщается в соответствующем указе в четверг, 20 октября.

Вышеупомянутые лица — граждане Украины.

Согласно документу, санкции блокируют их активы на территории Украины, ограничивают торговые операции и предотвращают вывод капитала за границу Украины. Санкции действительны в течение пяти лет.

Ранее в четверг украинский президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях против физических и юридических лиц РФ. В списке 1374 компании и организации, а также около 2,5 тыс. физлиц.

До этого, в августе, лидер Украины объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он сообщил о продолжении работы по изъятию собственности. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов.

В мае Зеленским был подписан закон об определении процедуры конфискации активов лиц, которые поддерживают специальную военную операцию России по защите мирного населения Донбасса. Было принято решение обращать имущество в доход государства Высшим антикоррупционным судом (ВАКС), а отвечать за поиск активов и обращаться в суд будет министерство юстиции.

Спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, Россия начала 24 февраля.

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