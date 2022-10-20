В Белом доме заявили о возможности применения новых санкций против РФ и Ирана

Правительство США изучает возможность применения новых санкций против России и Ирана из-за их «военно-технического сотрудничества». Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг, 20 октября.

Он также прокомментировал вопрос о возможном восстановлении ядерной сделки с Ираном.

«Откровенно говоря, сейчас этот вопрос не находится в центре нашего внимания. Мы значительно отдалились от Ирана в этом вопросе. У них были требования, которые значительно превышали то, что должен охватывать совместный план действий», — заявил Кирби.

Ранее в четверг Совет Евросоюза (ЕС) принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. В тот же день вслед за ЕС британские власти расширили санкционный список по России и Ирану. Отмечалось, что в список внесена иранская компания Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники.

Накануне, Иран отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования на Украине. Иранская сторона убеждена, что ничто из оружейного экспорта не подпадает под действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231 по условиям иранской ядерной сделки.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский высказался по этому вопросу. Он отметил, что обвинения западных стран в адрес Ирана за якобы экспортируемые Ираном беспилотники в Россию — очередной раунд дезинформации. Таким образом, по словам Полянского, страны Запада пытаются отвлечь внимание от своей вовлеченности в конфликт вокруг Украины.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными об использовании армией России иранских дронов.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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