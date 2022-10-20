В Ленинградской области осыпалась мусорная свалка

В Гатчинском районе Ленинградской области осыпалась мусорная свалка. Об этом стало известно в четверг, 20 октября.

Кадры происшествия оказались в распоряжении «Известий».

Компания «Новый Свет-ЭКО», на полигоне которой произошел инцидент, заявила, что произошла деформация северного откоса свалки со сходом свалочных масс.

«На место выехали главы администрации Гатчинского района, Новосветского СП, представители контролирующих ведомств. Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инцидента. Начаты работы по ликвидации схода свалочных масс», — сказано в заявлении компании на ее сайте.

Выбросов свалочного газа не произошло, распространение запаха в ближайших населенных пунктах также не было зафиксировано. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Экологический надзор заявил, что предварительная причина инцидента — нарушение технологии складирования отходов.

Сообщается, что полигон продолжает работу в штатном режиме.

19 октября сообщалось, что в Хабаровске ликвидировали несанкционированную свалку, отходы на которой накапливались около 10 лет. Пространство расчистил регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В течение пяти дней рабочие вручную собрали около 10 т мусора и вывезли его на лицензированный полигон.