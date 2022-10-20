Британцы иронично прокомментировали отставку Лиз Трасс

Британцы прокомментировали отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра страны. Свои мнения они высказали в четверг, 20 октября, под статьей газеты Financial Times об этом событии.

Авторы статьи, рассказывая об увольнении Трасс, сделали акцент на том факте, что она заявила о своей отставке менее чем через два месяца после назначения, что является рекордом в британской истории.

«Осталось всего два премьер-министра до Рождества!» — пошутил по этому поводу Big Ears.

«Зато премьерские мемуары будут короткие», — сыронизировал пользователь с ником Alex XX.

Другой поразмышлял о будущем месте работы Трасс, предположив, что, скорее всего, ее возьмут в компанию по доставке еды.

«Думаю, теперь она получит работу в Deliveroo», — написал читатель под ником coolit.

Еще один пользователь просто поздравил всех с отставкой премьер-министра.

«Всем шампанского!» — заключил General Disarray.

Лиз Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержали уход Трасс в отставку. За ее уход высказались 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Днем ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении предшественника Трасс Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.