В конгрессе США рассказали о мольбах главы офиса Зеленского о помощи Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял cпецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США не бросать Украину в конфликте с Россией. Об этом 19 октября пишет для Newsweek конгрессмен от Калифорнии демократ Эрик Суолуэлл.

«На встрече Андрей Ермак умолял меня и моих коллег из cпецкомитета по разведке палаты представителей конгресса не дрогнуть», — говорится в статье Суолуэлла.

Конгрессмен добавил, что Ермак утверждал, что «без американской военной поддержки произойдет новый виток эскалации между Россией и Украиной и конфликт перекинется на соседние страны».

Однако, по словам Суолуэлла, в реальности возможная победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в ноябре остановит изначальную поддержку Украины, так как это не входит в планы консерваторов.

В статье отмечается, что схожее мнение высказывали и другие американские конгрессмены. Так, например, по мнению Кевина Маккарти, «Украина важна», но она не должна быть единственной проблемой и не может рассчитывать на неограниченную помощь от Вашингтона.

В США приближается очередной электоральный этап — на 8 ноября намечены выборы в конгресс. По их итогам сформируются новый состав палаты представителей и треть сената. Выборы президента назначены на 2024 год.

19 октября сообщалось, что США могут прекратить финансирование Украины в случае победы республиканцев на выборах в палату представителей. По мнению Маккарти, высказанному в интервью Punchbowl News, когда американцы окажутся в условиях рецессии, финансирование со стороны властей может прекратиться. В свою очередь, член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотят видеть больше отчетов и контроля за расходами.

2 октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Как рассказал один из собеседников агентства Bloombeg, США обсуждают с союзниками создание более регулярного механизма, который поможет сохранить экономику Украины на плаву.

Ранее, 30 сентября, на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».