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Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, его функции передаются Минэкономразвития. Документ опубликован 20 октября на официальном портале правовой информации.

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Так, речь идет о функциях по координации деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности, по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по контролю за деятельностью аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, пляжей, горнолыжных трасс, за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма, организаций, уполномоченных проводить аттестацию инструкторов-проводников.

В связи с упразднением Ростуризма правительству поручено обеспечить проведение ликвидационных процедур и определить численность служащих Минэкономразвития после передачи ему новых функций.

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что новость об упразднении ведомства стала для него и коллег неожиданной. Депутат отметил, что слышал о нареканиях в адрес федерального агентства по туризму, но речи об упразднении не было.

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму.

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