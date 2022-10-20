Обустройство катка начали в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали монтировать ледовый каток в парке «Швейцария». Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Под ледовую площадку выбран участок, расположенный недалеко от детского центра. Специалисты уже приступили к монтажу элементов конструкции, пишет ИА «НьюсНН».

Ожидается, что ледовое пространство в «Швейцарии» станет главным аттракционом для гостей и жителей приволжской столицы во время новогодних праздников.

Ранее в октябре сообщалось, что в Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) обустроят большой каток, который будет работать даже при плюсовой температуре. По словам директора парка, в России это будет первый многофункциональный развлекательный объект с бассейном, катком и плаванием на лодках, доступный круглый год.