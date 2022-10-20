Реклама
Прямой эфир
Общество
ПЦР-тест на COVID-19 отменили для прилетающих из-за рубежа непривитых россиян
Мир
Британские власти расширили санкционный список по России и Ирану
Политика
Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
Мир
В Британии предложили запретить Джонсону выдвигаться на пост премьера
Мир
Глава МО Латвии усомнился в готовности немцев «отдать жизни» за Прибалтику
Армия
ВС РФ вплотную подошли к Бахмуту
Политика
Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации
Армия
ПВО сбила беспилотник ВСУ на артемовском направлении в ДНР
Мир
Башар Асад поздравил делегацию РФ с присоединением новых регионов
Армия
Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Мир
Литва выступила за новые санкции против РФ из-за низкой эффективности старых
Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

В Минобрнауки рассказали об укреплении российской идентичности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На смену западным примерам для подражания могут прийти отечественные. Об этом 20 октября на «Форуме российской идентичности» заявил замминистра Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

«Здесь мы видим не отрицание чего-либо, а содержательное, современное направление как широко известных вещей, так и чего-то нового. Мы видим то, что на место западных героев комиксов вполне могут конкурировать наши традиционные, но уже в современной «упаковке», — сказал он.

«Форум российской идентичности» состоялся 20 октября в Москве. На нем обсуждались сохранение и развитие культурных ценностей молодого поколения России, продвижение уникальности различных народов страны и их современного уклада жизни через историю, науку, культуру и искусство.

Участников ждала театрализованная программа, практические сессии, дискуссии с экспертами, выставочные экспозиции, показ мод и гастрономический фестиваль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022