В Минобрнауки рассказали об укреплении российской идентичности
На смену западным примерам для подражания могут прийти отечественные. Об этом 20 октября на «Форуме российской идентичности» заявил замминистра Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.
«Здесь мы видим не отрицание чего-либо, а содержательное, современное направление как широко известных вещей, так и чего-то нового. Мы видим то, что на место западных героев комиксов вполне могут конкурировать наши традиционные, но уже в современной «упаковке», — сказал он.
«Форум российской идентичности» состоялся 20 октября в Москве. На нем обсуждались сохранение и развитие культурных ценностей молодого поколения России, продвижение уникальности различных народов страны и их современного уклада жизни через историю, науку, культуру и искусство.
Участников ждала театрализованная программа, практические сессии, дискуссии с экспертами, выставочные экспозиции, показ мод и гастрономический фестиваль.