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ПЦР-тест на COVID-19 отменили для прилетающих из-за рубежа непривитых россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для россиян, возвращающихся из-за рубежа. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

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Отмечается, что решение вступит в силу с 21 октября. В документе говорится, что теперь гражданам РФ, прибывающим на территорию страны, не нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия сдавать ПЦР-тест на коронавирус, как это было раньше. Также, согласно документу, для въезда в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь будет достаточно заполнения «анкеты прибывающего на территорию РФ». До этого им нужно было представлять отрицательный ПЦР-тест.

Помимо этого Роспотребнадзор распространил практику проведения выборочного тестирования не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска границы России.

Ранее, 14 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России. В тот же день гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 закончится в обозримом будущем. Он уточнил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 в мире было самым низким с марта 2020 года.

12 сентября стало известно, что, по расчетам математиков, волны COVID-19 становятся всё меньше и через несколько лет сменятся одинаковым количеством новых случаев заражения в день.

В России продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Жителей прививают бесплатно. Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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