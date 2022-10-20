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Зеленский заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту

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Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Мы точно не приказывали это сделать, насколько я знаю», — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV, отвечая на вопрос, имеет ли он или его служба безопасности отношение к взрыву.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика. В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

9 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что произошедшее на Крымском мосту — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, авторы, исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины. 12 октября в ФСБ уточнили, что организатором теракта является главное управление разведки минобороны Украины во главе с его руководителем Кириллом Будановым.

На следующий день российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В ходе разговора глава украинской дипломатии признался, что Украина причастна к взрывам в Крыму и Белгороде.

Сотрудники СК РФ задержали 12 человек, причастных к преступлению. Среди них оказались граждане России, Украины, Грузии и Армении, которые «обеспечили транзитный канал перевозки различных товаров на территорию Российской Федерации с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры», напоминает «Газета.Ru».

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