Зеленский заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту

Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы точно не приказывали это сделать, насколько я знаю», — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV, отвечая на вопрос, имеет ли он или его служба безопасности отношение к взрыву.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика. В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

9 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что произошедшее на Крымском мосту — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, авторы, исполнители и заказчики которого — спецслужбы Украины. 12 октября в ФСБ уточнили, что организатором теракта является главное управление разведки минобороны Украины во главе с его руководителем Кириллом Будановым.

На следующий день российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В ходе разговора глава украинской дипломатии признался, что Украина причастна к взрывам в Крыму и Белгороде.

Сотрудники СК РФ задержали 12 человек, причастных к преступлению. Среди них оказались граждане России, Украины, Грузии и Армении, которые «обеспечили транзитный канал перевозки различных товаров на территорию Российской Федерации с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры», напоминает «Газета.Ru».