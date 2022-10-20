Глава МО Латвии усомнился в готовности немцев «отдать жизни» за Прибалтику

Глава минобороны Латвии Артис Пабрикс выразил свои сомнения в том, что Германия является надежным партнером, а общество ФРГ готово жертвовать жизнями за свободу Прибалтики. Об этом 20 октября он рассказал в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Всё больше и больше людей спрашивают, являются ли немцы надежными партнерами. Готово ли немецкое общество отдать свою жизнь за нашу свободу? Когда я вижу, как Германия, а также Франция и другие страны поначалу поддерживали Украину, у меня возникают сомнения. Прибалтика маленькая», — подчеркнул он.

Пабрикс отметил, что ему хотелось бы видеть Германию в роли лидера и «больше смелости», проявленной обществом ФРГ.

«Но это непросто, потому что немецкое общество десятилетиями было пацифистским», — резюмировал политик.

Ранее, 26 сентября, командование армии США в Европе и Африке сообщило о том, что США разместят в Латвии две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках учений NAMEJS, чтобы продемонстрировать быстрое развертывание на восточном фланге НАТО.

Ранее, 27 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге.

Отношения РФ и стран Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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