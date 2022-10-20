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Московский зоопарк эвакуировал бурого медведя Грома из Донбасса

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Московский зоопарк эвакуировал из города Кременная в рамках акции помощи зоосадам Донбасса и Украины 16-летнего бурого медведя Грома, жившего в непосредственной близости от зоны боевых действий. Об этом официальный Telegram-канал зоосада сообщает в четверг, 20 октября.

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«Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Последние месяцы животное находилось в стрессе — его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше — в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных, где для его содержания созданы все условия», — говорится в сообщении.

В спасательной операции также участвовали активисты «Общероссийского народного фронта», зоопарк Ростова-на-Дону и ветеринарный врач Южного парка птиц «Малинки».

В настоящее время 16-летний медведь находится под наблюдением ветеринарных врачей Московского зоопарка. Он довольно упитанный, но у животного большие проблемы с зубами, передает агентство городских новостей «Москва».

«Прежде чем заняться их лечением, медведю необходимо дать некоторое время, чтобы он смог привыкнуть к новому месту обитания. Также мы проведем ему вакцинацию и сделаем все необходимые обследования», — добавили в зоопарке.

Пока Гром будет находиться на карантине.

Ранее, 4 сентября, около тысячи коров погибло на ферме в селе Великая Белозерка недалеко от Энергодара в Запорожской области в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). В одном из ангаров сгорели заживо 90 телят.

Помимо этого серьезные повреждения получили ангары, где находились животные. Также поврежден завод по производству молока, уничтожено оборудование для производства комбикорма, некоторые сооружения фермы полностью разрушены.

Часть Запорожской области (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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