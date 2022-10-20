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ВС РФ вплотную подошли к Бахмуту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие российской армии вплотную приблизились к Бахмуту в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 октября уведомил военкор «Известий» Денис Кулага.

В распоряжении «Известий» появились первые кадры с места событий.

Ранее в этот день ПВО сбила беспилотник Вооруженных сил Украины на артемовском направлении в ДНР.

Кроме того, в четверг Кулага побывал на восточном фланге артемовского направления и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС). В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны ВСУ.

Как рассказал в этот же день военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями», основная задача российской армии до конца ноября — начала декабря — это стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, каким образом будет складываться ситуация.

Также он заявил, что единственное направление, где российские войска стабильно двигаются вперед, — Артемовск и Соледар. По его словам, туда Киев сейчас подтягивает резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. Но, несмотря на это, оно происходит ежедневно.

В конце сентября российские войска начали наступление под Бахмутом. Масштабное наступление велось на всем участке фронта в Бахмутском районе — сразу в нескольких населенных пунктах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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