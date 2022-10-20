В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят отставку Лиз Трасс

21 октября в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Антирекорд Лиз Трасс: что ждет Великобританию?».

Участники:

Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН;

Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;

Людмила Бабынина, руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН.



Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.