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Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 ноября изучить риски ухудшения экономической ситуации в градообразующих организациях, а также принять меры по их предотвращению. Такой пункт есть в перечне поручений президента, опубликованном по итогам Восточного экономического форума на сайте Кремля.

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«Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций проанализировать риски ухудшения экономической ситуации в отдельных муниципальных образованиях и отдельных организациях, имеющих определяющее значение для экономики муниципальных образований и субъектов Российской Федерации, включая градообразующие организации, и принять необходимые меры по предотвращению ее ухудшения», говорится в документе.

Путин 19 октября утвердил перечень поручений по итогам VII Восточного экономического форума, состоявшегося 5–8 сентября. В ВЭФ-2022 приняли участие более 7000 участников и представителей СМИ из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1,7 тыс. представителей бизнеса из 700 компаний.

Следующий, VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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