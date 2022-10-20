Путин поручил рассмотреть вопрос создания нового рейтинга вузов РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания нового национального рейтинга российских вузов.

«Минобрнауки России совместно с Минвостокразвития России рассмотреть вопросы о целесообразности создания нового национального рейтинга российских образовательных организаций высшего образования», — говорится в перечне поручений, опубликованном 20 октября на сайте Кремля.

Доклад по этому и ряду других вопросов должен быть представлен до 15 ноября.

В 2021 году был опубликован десятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100, в котором МГУ занял первое место. За ним последовали МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. Критериями рейтинга являлись качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность.