В Москве временно закроют участок метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки»

Участок Калужско-Рижской линии между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» закроется с 4 по 8 ноября в связи с началом прокладки тоннеля будущей Троицкой линии. Информацию об этом опубликовали 20 октября на сайте мэра Москвы.

Ограничения будут действовать в выходные дни. Сообщается, что вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ, а оплачивать повторный вход в метро необходимости не будет.

«Пассажиры смогут пользоваться маршрутами наземного транспорта, а также Большой кольцевой линией (с нее можно сделать пересадку на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии метро), Московским центральным кольцом, Серпуховско-Тимирязевской линией (с пересадкой через Бутовскую)», — сказано в заявлении.

10 октября стало известно о готовности станции «Новаторская» Троицкой линии на 2/3. Монолитные работы там почти закончены.