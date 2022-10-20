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Износ общественного транспорта существенно сократился в Омске

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Омске с 2018 года существенно сократили износ общественного транспорта. Об этом замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов рассказал 20 октября на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

«По состоянию на 1 января 2018 года износ автобусов составлял 91%, троллейбусов — 95,3%, трамваев — 92,5%. По состоянию на 1 октября 2022 года износ автобусов составляет 32,7%, троллейбусов — 50,7%, трамваев — 73,4%», — цитирует Кожухова ИА «ОМСКРЕГИОН».

Автопарки муниципальных предприятий насчитывают 734 единицы транспорта, в том числе 496 автобусов, 114 троллейбусов и 94 трамвая. В 2023 году на средства инфраструктурного кредита город закупит еще 40 троллейбусов, они будут работать на новых маршрутах в Кировском округе. Кроме того, планируется приобрести 64 автобуса, работающих на газе.

Обновлением своих машин также занимаются частные перевозчики, но, как отметили в мэрии, не теми темпами, которыми бы хотелось. В дептрансе считают, что закупки ускорятся перед торгами по отбору перевозчиков для новой маршрутной сети.

Как уточняет ИА «Город55», в ходе заседания комитета также был поднят вопрос рекламы в общественном транспорте. Возможно, скоро ее полностью уберут.

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