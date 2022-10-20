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Башар Асад поздравил делегацию РФ с присоединением новых регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Сирии Башар Асад поздравил российскую делегацию, которая прибыла в Дамаск, с успешным проведением референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом в четверг, 20 октября, уведомила канцелярия сирийского лидера.

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«Президент Асад поздравил [делегацию РФ] в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к РФ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей», — приводит пресс-релиз «РИА Новости».

Ранее в четверг Асад встретил делегацию во главе со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

Ранее в этот день замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил освобождение еще трех регионов Украины. Он заявил о планах «после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск».

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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