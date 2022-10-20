Политолог после отставки Трасс с поста премьера указал на ее некомпетентность

Лиз Трасс является некомпетентным человеком без предпосылок для управления страной, она стала премьер-министром Великобритании в результате подковерных партийных интриг. Такое мнение политолог и журналист Юрий Светов высказал в четверг, 20 октября.

Он добавил, что в настоящее время Соединенное Королевство переживает последствия выхода из Евросоюза, последствия пандемии и еще «это безумное участие в санкционной гонке против России».

Специалист отметил, что Британии надо заниматься экономикой, а Трасс ничего в этом не понимает. Она тут же выставила перед всеми свою некомпетентность, заявив во время энергетического кризиса, что главное для нее — это помощь Украине.

«Она занимала последовательно министерские посты, на которых ничем себя не проявляла, скакала с одного места на другое и вдруг оказалась во главе страны. <…> Я думаю, что она основательно напугала общество, когда заявила о готовности нажать ядерную кнопку, если понадобится. Всё это вместе сложилось», — отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Светов добавил, что Трасс является ярким представителем возникших после 2010 года мало умеющих европейских политиков, которые, выходя на ключевые позиции, начинают творить дела, от которых страну трясет.

Он выразил надежду, что Германия, в которой тоже пророчат пост канцлера министру иностранных дел Бербок — такой же, как Трасс, малокомпетентной гражданке, — извлечет из этого урок.

Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября, передает RT. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя отставку экс-премьера, что Великобритания никогда еще не знала такого позора, передает НСН.

В этот же день британская газета Daily Star поздравила салат латук с победой над Трасс. Под победой подразумевается то, что Трасс ушла в отставку раньше, чем сгнил кочан салата.

Незадолго до отставки Трасс правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказались 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Днем ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении предшественника Трасс Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.