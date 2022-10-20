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Байден поблагодарил Трасс за сотрудничество после ее отставки с поста премьера

Байден заявил, что США продолжат тесное сотрудничество с Великобританией
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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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США продолжат тесное сотрудничество с Великобританией. Об этом 20 октября в связи с отставкой премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщил американский президент Джо Байден.

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«Соединенные Штаты и Соединенное Королевство являются надежными союзниками и давними друзьями, и это никогда не изменится», — говорится в заявлении главы государства, размещенном на сайте Белого дома.

Байден поблагодарил Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов, в том числе по «привлечению России к ответственности» за ее действия в отношении Украины.

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество с правительством Соединенного Королевства в совместной работе над решением глобальных вызовов, которые стоят перед нашими странами», — добавил президент США.

Ранее в этот день Трасс заявила о своей отставке. Она уточнила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

Среди возможных преемников Трасс газета The Times назвала ее предшественника Бориса Джонсона, экс-главу минфина Риши Сунака и лидера палаты общин парламента Пенни Мордонт. Телеканал Sky News, в свою очередь, счел вероятными кандидатами подавшую в отставку накануне экс-главу МВД Суэллу Браверман и министра внешней торговли Кеми Баденок.

До этого, 27 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что британские фондовые рынки потеряли $500 млрд, после того как Трасс заняла пост премьера Великобритании. Согласно опросу экспертов, действия правительства во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской бирже.

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