Премьер Израиля прокомментировал слова министра Шая о помощи Украине

Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай высказывал свою личную точку зрения, когда говорил о необходимости оказать военную поддержку Украине, и это не соответствует позиции государства. Об этом 20 октября заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в беседе с RTVi.

«Министр Шай высказал свое личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля. Официальную позицию государства утверждает правительство. Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства», — отметил он.

Ранее, 19 октября, власти Украины направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam. В этот же день глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять свои системы противовоздушной обороны и прочее вооружение для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за оперативных соображений. При этом, по его словам, страна продолжает поддерживать Киев.

16 октября Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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