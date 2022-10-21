Кадры решают

Владимир Путин подписал 20 октября указ об упразднении Ростуризма. Его функции передаются Министерству экономического развития. Такая рокировка — это вопрос укрепления ведомств и бюджетов для эффективной реализации национальных проектов. В нашей отрасли это нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», рассчитанный до 2030 года.

Реализация национального проекта — очень большая задача, она не для агентства, а именно для министерства. Я так полагаю, что основной курс на его реализацию сохранится силами Минэкономразвития и прочих ведомств, которые участвуют в этом процессе, — их больше 17.

Стратегические задачи остаются прежними — развитие внутреннего и въездного туризма. То, что функции Ростуризма передаются в министерство, только укрупняет эти задачи и ускоряет процесс их решения, ведь у ведомства больше инструментарий с точки зрения компетенций, возможностей, штата и бюджета, чем у федерального агентства. Напомню, что Минэк туризмом уже занимался, пусть и недолго — менее двух лет.

Не хочется рассуждать на тему, были ли предпосылки к такому решению президента и почему оно принято именно сейчас, — там свои интриги. Гораздо важнее ответить на вопрос: нужен ли, полезен ли был Ростуризм вообще?

В нашей отрасли считают, что агентство очень сильно продвинуло туризм как сферу экономики и усилило внимание к нему со стороны государства. Именно при новой команде Ростуризма появились и отраслевой национальный проект, и множество государственных программ, и меры поддержки. Причем эта работа пришлась на очень непростые годы: агентство вывели из подчинения Минэка и передали в прямое подчинение правительству прямо в разгар пандемии, в самую кутерьму, когда туристическая отрасль была просто в шоке.

Мы очень благодарны команде агентства за многое: за внедренные субсидии, грантовую поддержку, туристический кешбэк. За период своего существования Ростуризм стал коммуникабельным, высоко поднялся в информационном пространстве, наладил диалог с другими ведомствами, общественными организациями, экспертными советами.

У нас сильно изменились картина и структура туристического потока. Это было связано и с закрытием внешних направлений, но всё равно, чтобы продвинуть российские курорты, Ростуризм прилагал очень большие усилия.

Относительно глобальных изменений в отрасли после упразднения агентства делать какие-то выводы рано. Сейчас многое будет зависеть от кадров — сохранят ли команду Ростуризма, — потому что очень трудно переставить поезд на полном ходу с одних рельс на другие. Должны быть люди, которые в курсе реализуемых на сегодняшний день инициатив и проектов. А их очень много, часть находится в стадии активной реализации или проектной разработки.

Это, например, подготовка нормативов, касающихся регулирования гостевых домов, деятельности экскурсоводов, только что вступивший в силу закон о внедрении электронной путевки. Есть много проектов, которые нельзя приостановить. У нас же всегда при смене ведомственной подчиненности начинают тормозиться процессы, в том числе и бюджетные.

Чтобы мы не попали в такую промежуточную административную кутерьму, важно сохранить ключевые кадры. Пока же не было заявлений даже относительно будущего экс-главы Ростуризма Зарины Догузовой.

Стоит учитывать, что федеральная программа развития туризма находится в компетенции Минстроя, и это тоже надо как-то нужно синхронизировать с новой реальностью, чтобы не получились лебедь, рак и щука — в разные стороны.

Не стоит пока опасаться, что внимание правительства к туристической сфере теперь уменьшится. В Министерстве экономического развития тоже есть очень серьезные инструменты по продвижению, свои институты развития, которые могут этим заниматься. У Минэка есть все возможности, все шансы сохранить такой же уровень поддержки и развития отрасли, но подождем, пока будут проведены кадровые назначения.

Автор — глава комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии

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