Volkswagen не исключил продажу своего завода в России

Автоконцерн Volkswagen рассматривает продажу дочерней компании «Фольксваген Груп Рус» в случае, если не удастся перезапустить производство в России. Об этом 20 октября сообщило «РИА Новости».

«Мы постоянно следим за ситуацией и рассматриваем различные сценарии ведения дальнейшего бизнеса в России. Один из вариантов — продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьему лицу. Однако решение по этому поводу еще не принято», — заявил пресс-секретарь автоконцерна.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в компании сообщило, что после приостановки производства автомобилей в Калуге в марте этого года автоконцерн Volkswagen перестал рассчитывать на возобновление работы в России и ищет покупателей на этот актив.

В компании подчеркнули, что «Фольксваген Груп Рус» остановила производство в России 3 марта 2022 года, однако сотрудники российского предприятия работают по сокращенному графику в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

До приостановки производства на предприятии выпускали лифтбеки Volkswagwn Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan.

13 октября стало известно, что в России начали неофициально продавать новый Volkswagen Multivan. Поставками новых автомобилей в РФ занялись дилеры Volkswagen, они ввозят машины по так называемому параллельному импорту. Переднеприводные минивэны оснащены одинаковыми 150-сильными дизельными моторами и роботизированными коробками передач. Стоимость Multivan варьируется от 8,5 до 10,3 млн рублей.