Военный эксперт рассказал об особенностях БПЛА «Ланцет-3»

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» об особенностях и преимуществах модернизированной версии БПЛА «Ланцет-3».

Как отметил эксперт, дрон относится к классу барражирующих боеприпасов. Их дальность составляет до 50 км, обычно аппарат применяется в тактической глубине построений противника, а удары наносятся по заранее известной цели.

Кроме того, БПЛА оснащен оптико-электронным устройством, которое позволяет оператору найти нужный объект и точно направить боеприпас. Дроны можно вернуть назад, если цель не была обнаружена, что невозможно осуществить с ракетой или управляемым снарядом.

Барражирующие боеприпасы могут на время зависать в нужном районе, что позволяет оператору уточнить координаты цели или дождаться, когда она выйдет из укрытия.

20 октября Минобороны России показало видео применения дронов «Ланцет» Воздушно-десантных войск (ВДВ) против техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 октября российский ударный беспилотник «Ланцет» ликвидировал комплекс противовоздушной обороны С-300 Украины на запорожском направлении.

О том, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять для уничтожения пехоты и техники украинских войск «Ланцеты», стало известно 21 июля 2022 года. Как тогда сообщалось, после модернизации продолжительность полета «Ланцетов» увеличена до одного часа, а осколочно-фугасная боевая часть боеприпаса стала более могущественной с массой более 5 кг. Кроме того, новые «Ланцеты» получили одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

«Ланцет» является разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Беспилотник может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

«Ланцет-3» стал тяжелой модификацией «Ланцета».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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