Презентация Apple 24 октября — новые iPad, MacBook и их характеристики

Выпустив смартфоны iPhone 14-поколения и новую модель умных часов в сентябре, Apple анонсировала еще одну презентацию. Она пройдет 24 октября, однако часть информации об устройствах компания уже выложила на своем официальном сайте. «Известия» собрали всё, что известно о грядущих новинках.

Новый iPad 10: характеристики

Обновления затронут как внешний вид устройства, так и начинку. Модель оснастили новым корпусом, схожим с iPad Air 4 и 5. По аналогии с этими моделями с фронтальной части корпуса также исчезли физические кнопки, а Touch ID переместился в верхнюю часть.

Кроме того, планшет планируют оснастить чипом Apple A14 и разъемом USB-C. Модель доступна в четырех цветах: серебристый, синий, розовый и желтый. Размер экрана — 10,9 дюйма, а разрешение камеры — 12 мегапикселей.

Техническое улучшение сопровождается и поднятием ценников. Гаджет продается по цене от $449.

Новый iPad Pro: характеристики

Более дорогая модель выйдет с фирменным чипом M2, известным потребителю по компьютерам Apple. Планшет будет выпущен в двух модификациях — с экраном диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма. Гаджет поддерживает новый беспроводной стандарт передачи данных Wi-Fi 6E, у него до 16 Гб оперативной памяти. Кроме того, в нем появится функция наведения Apple Pencil. Фотосъемку обеспечивают двойная камера с объективами на 12 и 10 мегапикселей и фронтальная камера на 12 мегапикселей.

Планшет уже доступен для предзаказа на сайте компании. 11-дюймовый планшет можно приобрести за $799, однако версия, поддерживающая 5G, стоит уже $999. Модификация с экраном в 12,9 дюйма обойдется в $1099–1299 соответственно.

Некоторые источники предполагают, что вместе с гаджетами представят и релиз операционной системы iPadOS 16.1.

MacBook Pro 14 и 16: характеристики

Эксперты предполагают, что усовершенствование коснется преимущественно технических характеристик ноутбуков. Чипсеты M2, доказавшие свою эффективность, ожидает увеличение мощности на 10–15%. Они будут носить название M2 Pro и M2 Max и позволят устройствам значительно увеличить скорость и объемы выполняемых операций.

Вероятные улучшения затронут и графику планшетов. Пользователям предоставят новые возможности для 3D-моделирования, дизайна и обработки снимков.

Внешние изменения моделей будут незначительными. Новый Mac mini также может дебютировать вместе с MacBook Pro позднее этой осенью.

Новый Mac Pro: характеристики

Неизвестно, выпустят ли новинку 24 октября или компания повременит с релизом, но вокруг компьютера уже развернулись дискуссии. Главное обновление, которого с нетерпением ждет мир гаджетов, — это оснащение компьютера процессором M2 Ultra, обладающего беспрецедентной мощностью. Ожидается, что Mac Pro будет способен выполнять рекордное количество операций и работать с колоссальным объемом данных.

Такой громкий релиз потребует и обновления дизайна, о котором пока эксперты не судят. Даже если новинку представят миру 24 октября, приобрести устройство можно будет не раньше весны 2023.

Новая операционная система macOS Ventura

Вместе с обновлением компьютеров Apple намерена презентовать новую операционную систему macOS Ventura, названную в честь округа Вентура в Калифорнии. Отличительной особенностью новой ОС будет интерфейс многозадачности, возможность редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут и делиться группами вкладок в браузере. MacOS Ventura не будет поддерживаться на устройствах, выпущенных до 2016 года, зато появится в моделях MacBook Pro.

Предыдущая презентация продуктов Apple состоялась в сентябре. Новые iPhone 14 уже вышли в продажу и появились в российских розничных сетях.