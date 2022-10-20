Реклама
Прямой эфир
Мир
Литва выступила за новые санкции против РФ из-за низкой эффективности старых
Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ
Мир
Макрон раскритиковал позицию Шольца по ценам на энергоносители в Европе
Мир
Блинкен назвал Путина рациональным лидером
Общество
Дорожники начали демонтаж правой части Крымского моста
Мир
Москва пообещала ответ на охоту американских спецслужб за россиянами
Мир
Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии
Мир
Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией
Мир
Шольц заявил об избавлении ФРГ от энергетической зависимости от России
Мир
Финская Orion Pharma заявила о продолжении работы в России в штатном режиме
Мир
«Молдовагаз» рассчиталась с «Газпромом» за текущие поставки газа
Мир
Нового премьер-министра Британии выберут в течение недели
Сюжет:

ПВО сбила беспилотник ВСУ на артемовском направлении в ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор «Известий» Денис Кулага в четверг, 20 октября, показал, как российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили ударный беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном фланге артемовского направления в Донецкой Народной Республике.

Ранее в четверг Кулага побывал на восточном фланге артемовского направления и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС). В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны ВСУ.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

Как рассказал в этот же день военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями», основная задача российской армии до конца ноября — начала декабря — это стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, каким образом будет складываться ситуация.

При этом он отметил, что единственное направление, где наши войска стабильно двигаются вперед, — это Артемовск и Соледар. По его словам, туда Киев сейчас подтягивает резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. Но несмотря на это, оно происходит ежедневно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022