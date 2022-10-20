ПВО сбила беспилотник ВСУ на артемовском направлении в ДНР

Военкор «Известий» Денис Кулага в четверг, 20 октября, показал, как российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили ударный беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) на южном фланге артемовского направления в Донецкой Народной Республике.

Ранее в четверг Кулага побывал на восточном фланге артемовского направления и стал свидетелем уничтожения украинской радиолокационной станции (РЛС). В момент репортажа по территории, где расположились российские военные, велись активные обстрелы со стороны ВСУ.

Как рассказал в этот же день военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями», основная задача российской армии до конца ноября — начала декабря — это стабилизация фронта, а дальнейшее наступление зависит от того, каким образом будет складываться ситуация.

При этом он отметил, что единственное направление, где наши войска стабильно двигаются вперед, — это Артемовск и Соледар. По его словам, туда Киев сейчас подтягивает резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. Но несмотря на это, оно происходит ежедневно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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